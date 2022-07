N-VA-voorzitter De Wever "moeten ze niet bellen als het niet over confederalisme gaat": wat zeggen andere partijen?

Zijn partijvoorzitter Bart De Wever treedt hem vandaag - net voor de viering in het Brusselse parlement - bij. "Het is helemaal op. In België gebeurt er niets meer en wat er gebeurt, is verkeerd. Als wij zouden winnen in 2024 en de partijen die de kiezers verloochenen - Open VLD en CD&V - afgestraft worden, dan is het spel gespeeld", zegt hij in "Villa politica".