Vruchtbaar jaar in Mechelen: recordaantal ooievaarsjongen geboren in ZOO Planckendael

"We zijn bijzonder trots dat de ooievaars het zo goed doen", zegt Amanda Wielemans van ZOO Planckendael. "We denken dat we dat te danken hebben aan het droge voorjaar en vooral aan het uitblijven van zware regenval en extreme koude."

Als het koud en nat is kunnen kuikens moeilijk overleven en er is veel sterfte. "Dat is dit jaar uitgebleven, dus de kuikens hebben ideale condities gehad om in op te groeien", vertelt Wielemans.