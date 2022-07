Uitspraak in moordzaak Peter R. de Vries uitgesteld wegens nieuwe informatie

De Vries werd op 6 juli vorig jaar in Amsterdam neergeschoten en overleed negen dagen later in een ziekenhuis. De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, tegen onder anderen Ridouan Taghi.

Vrijwel van meet af aan is aangenomen dat de opdracht voor de moord van Taghi afkomstig zou zijn. Eerder werden de broer en de advocaat van de kroongetuige vermoord.

Het OM heeft de nieuwe stukken pas vorige week ontvangen, aldus de procureur. Justitie vond het noodzakelijk het pakket aan de rechtbank en de advocaten te sturen, omdat zij zich zelfstandig een oordeel moeten kunnen vormen over de relevantie ervan.

Vorige week werd bekend dat er drie nieuwe verdachten zijn aangehouden in het grootscheepse rechercheonderzoek naar de moord op De Vries. Het gaat om de 27-jarige Krystian M., die de beide uitvoerders rechtstreeks zou hebben aangestuurd. Daarnaast zijn - op Curaçao en in Spanje - twee mannen opgepakt die ten tijde van de moordaanslag ter plaatse video's zouden hebben gemaakt, om die op sociale media te verspreiden.