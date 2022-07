Parlementsvoorzitter Homans tijdens 11 juliviering: "Vlaanderen zal niet lijdzaam wachten tot Grondwet in 2024 gewijzigd kan worden"

Een traditioneel onderdeel van de viering is de toespraak van de voorzitter van het Vlaams Parlement in het Brusselse stadhuis. Liesbeth Homans (N-VA) had het in die toespraak onder meer over de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de manier waarop Vlaanderen en België zijn omgegaan met het conflict tussen Rusland en Oekraïne.