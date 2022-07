Vlaamse regering verwerpt studie over geluidsoverlast Zaventem: "Desnoods zetten wij juridische stappen "

De Vlaamse regering is niet te spreken over een studie over de geluidsoverlast van de luchthaven van Zaventem. In die studie liggen negen alternatieve spreidingsscenario's op tafel voor de vluchten van Brussels Airport. "In zeven van die scenario's komt men tot een verhoging van de concentratie van de lasten voor de Vlaamse Rand", zegt Vlaams minister voor de Vlaamse Rand, Ben Weyts (N-VA). "Als men denkt dat dat de oplossing is, zullen wij juridische stappen zetten."