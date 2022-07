BEKIJK: Eerbetoon aan Luc De Vos en Bobbejaan Schoepen op "Vlaanderen feest" en de comeback van Laïs

Na een pauze van acht jaar maakt de folkgroep Laïs een comeback. Op nieuw werk is het nog wachten tot het najaar, maar in Antwerpen brachten Nathalie Delcroix en Jorunn Bauweraerts alvast hun grootste hit "'t Smidje". Laïs is voortaan een duo want, Annelies Brosens heeft de groep verlaten. Deze zomer treedt Laïs voor het eerst op in Polen, waar "'t Smidje" een eigen leven is gaan leiden. "Ze noemen dat daar "De Belgische dans". Ze denken dat dat een echte Belgische volksdans is en dansen dat daar op alle feesten", vertelde Bauweraerts.