Will Tura, Seppe Nobels, Michèle George en Peter Carmeliet gedecoreerd met Vlaamse eretekens

Ruiter Michèle George is volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) het levende bewijs dat je "nooit mag opgeven". George kreeg in 2008 een zwaar paardrijongeval waarna ze verlammingsverschijnselen kreeg aan haar linkerbeen. George zette door en reeg nadien op opeenvolgende Paralympische Spelen en wedstrijden de medailles en titels aan elkaar. Ook op de meest recente Paralympics in Tokio haalde ze twee keer goud.

Een tweede ereteken is voor de doctor in de geneeskunde Peter Carmeliet (KU Leuven). Volgens Jambon is Carmeliet "iemand die een grote hand heeft in de internationale glansrol die Vlaanderen speelt op vlak van geneeskunde, meer bepaald kankerbestrijding".

"Hij levert baanbrekend werk in de zogenaamde angiogenese, het onderzoek van de groei en de functie van bloedvaten. Zijn onderzoek leverde een middel op dat kankertumoren zuurstof en voedsel ontneemt door in te werken op de betrokken bloedvaten", aldus Jambon.