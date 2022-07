Zijn we binnenkort met 8 miljard? Volgens de voorspellingen ronden we die kaap op 15 november

We leven ook steeds langer. Er zijn natuurlijk grote verschillen, maar globaal genomen wordt iemand die in 2019 geboren is gemiddeld 72,8 jaar oud. Iemand die in 2050 geboren zal worden, zal naar schatting 77,2 jaar oud worden. In combinatie met de tragere groeicijfers betekent dat ook dat er steeds meer ouderen zijn. Nu is gemiddeld 10 procent van de wereldbevolking ouder dan 65, in 2050 zou dat 16 procent zijn.