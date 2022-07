100-jarige man uit Destelbergen die medebewoner in rusthuis doodde, is overgebracht naar psychiatrie

De hoogbejaarde man uit Destelbergen die meer dan een half jaar op zijn internering moest wachten, is overgeplaatst naar een psychiatrisch ziekenhuis in Sint-Truiden. De man verbleef sinds oktober 2021 in de ziekenhuisafdeling van de gevangenis van Brugge, nadat hij in de zomer een medebewoner in een rusthuis om het leven had gebracht. Psychiaters oordeelden dat de man op het moment van de feiten in een staat van geestverwarring verkeerde en dus ontoerekeningsvatbaar was.