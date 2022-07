3 dure fietsen gestolen van profrenner Andreas Goeman

Bij beginnend profrenner Andreas Goeman uit Denderleeuw zijn 3 dure fietsen gestolen. De diefstal gebeurde vorige week al, maar raakte nu pas bekend. Op camerabeelden is te zien hoe een man met een koersfiets en een tijdritfiets door de straat achter het huis van zijn ouders reed. Andreas had zijn fietsen in het tuinhuis van zijn ouders gestald.