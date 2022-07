Groendienst Aalst schakelt over naar hittemodus: "Zeker geen gras sproeien, dat is pas waterverspilling!"

Vanmorgen is een ploeg met een gietvat de stad ingetrokken. Niet om de grasperken te sproeien, maar wel om de bomen die dit jaar zijn geplant extra water te geven. Bart Backaert: "Bomen in hun eerste plantjaar kunnen zo'n extra hulp zeker gebruiken. Dat is heel belangrijk." De grasperken sproeien is dan weer uit den boze. "Dat gaan we zeker niet doen, want dat is pas waterverspilling. Een boom water geven is nooit verspilling. Dat water blijft in de kringloop. Maar gazons gieten is ongepast met de waterschaarste die we nu kennen."