Al 6 van de 16 amfibieënpoelen in Merelbeke staan droog

Dat de poelen nu al droog staan, is dramatisch voor de amfibieën in die poelen. Dominique Verbelen: "Salamanders en kikkers leggen eitjes in die poelen. Uit die eitjes komen larven en die larven hebben water nodig om te overleven. Net zoals vissen halen amfibieën zuurstof uit het water via uitwendige kieuwen. Dus als er geen water meer in die poelen zit, zijn die larven ten dode opgeschreven. Een jaar droogte kunnen soorten nog wel overleven, maar we kennen nu al 4 à 5 jaar droogte en dat betekent dat er sommige amfibieënsoorten al 5 jaar geen voortplanting hebben."

Steeds dieper graven, vindt Dominique Verbelen geen oplossing. "We moeten structurele oplossingen bedenken. Het water moet kans krijgen om in de bodem te dringen. En dat is in ons gebetonneerd land een probleem. Het water wordt veel te snel afgevoerd en spoelt gewoon naar zee. Daar wordt ook aan gewerkt. Er zijn heel veel gemeentes die streven naar meer waterdoorlatende oppervlaktes op hun parkings en openbare ruimtes."