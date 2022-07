Shoppers betalen 25 euro extra op ziekenhuisparking in Hasselt

Op dit moment maken veel mensen die bijvoorbeeld een dagje gaan shoppen in Hasselt gebruik van de parking, want voor een dagticket betaal je amper 9 euro. Nu zal het ziekenhuis met een QR-code werken, waarmee de patiënten en bezoekers kunnen parkeren met een standaardtarief. Mensen die niet in het ziekenhuis moeten zijn, hebben die QR-code niet en zullen 25 euro extra moeten betalen: "Dat is een ontradend tarief", zegt Lieve Ketelslegers. "Uit metingen bleek dat er soms 40 plaatsen werden ingenomen door shoppers. Op zich lijkt dat misschien niet veel, maar op piekmomenten was het heel vervelend dat patiënten en bezoekers geen plaats vonden."