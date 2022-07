Apothekers, artsen en thuisverplegers ingeschakeld bij vaccinatiecampagne vanaf september

De prioritaire groepen zijn de 65-plussers, mensen met verzwakte immuniteit - die dus een vijfde prik kunnen krijgen - en het zorgpersoneel. In tweede instantie worden de mensen van 50 tot 65 jaar uitgenodigd, maar het vaccin blijft voor alle volwassenen die willen, benadrukte Frank Vandenbroucke.

De minister kondigde ook aan dat vooroplopend op de campagne van september nu al een vierde prik wordt aangeboden aan de artsen en het ziekenhuis- en woonzorgpersoneel, wanneer die daarom vragen. Hij benadrukte dat we in deze zevende golf waakzaam moeten blijven. Vandenbroucke erkende bezorgd te zijn over september. Nu hebben we mooi weer en hebben we minder contacten, in september komen mensen terug uit het buitenland, gaan de scholen terug open, hebben we meer contacten en is het weer ook slechter, wat kan leiden tot snel stijgende besmettingen.