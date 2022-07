Superfan Sus (9) belooft Wout van Aert levenslang gratis asperges in ruil voor groene trui

Wielrenner Wout van Aert is bezig aan de Ronde van Frankrijk. Daar draagt hij momenteel de groene trui. Een exemplaar dat Sus (9) heel graag in handen zou hebben. Sus, uit Morkhoven, bij Herentals, is al sinds zijn drie jaar een enorme fan van de wielrenner. “Hij heeft een fotocollage van hem”, vertelt mama Katrien Van den Broeck op Radio 2 in Antwerpen. “Elke keer met Sus zijn verjaardag eten we ook "Wout van Taart", dat is een taart met een foto van hen twee op.”