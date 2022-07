AZG sluit Brussels centrum niet-begeleide buitenlandse minderjarigen: 'Politiek engagement nodig'

De initiële bedoeling was om het centrum zes maanden open te houden tijdens de winterperiode, maar AZG besloot om het uiteindelijk tien maanden open te houden. “In Brussel zijn er verschillende crises die elkaar overlappen. Er is naast de Oekraïense crisis ook een daklozencrisis die een chronische crisis is en ook toeneemt. En dan is er ook nog de crisis van de asielzoekers met een tekort aan opvangplaatsen. We wilden die niet verergeren en we hebben de bijkomende tijd gebruikt om op politiek niveau echt te pleiten voor meer opvangmogelijkheden.”