Bekendste inwoner van Oud-Heverlee Luc Appermont krijgt Gulden Spoor-prijs voor Culturele Uitstraling

Gisteren mocht Luc Appermont samen met zijn echtgenoot Bart Kaëll de Gulden Spoor voor Culture Uitstraling ophalen in het Schoonselhof in Antwerpen. Onder andere Will Tura, Chris Lomme en Connie Neefs namen de prijs ook al in ontvangst. Met zijn uitgebreide carrière als televisie- en radiopresentator is Appermont dan ook uitgegroeid tot een waar icoon in de Vlaamse media.