Binnenkort komt er een bierwellness in Brugge: "Bad met ingrediënten van bier is goed voor de huid en kalmeert"

Binnenkort kun je in de Brugse binnenstad in een bad met bier tot rust komen. Of toch nog ongebrouwd bier. In de wellness van Bath & Barley voorzien ze een warm bad met de ingrediënten ervan: water, gist, mout en hop. "Gist is voedend voor de huid en hop geeft een relaxerend gevoel", reageert uitbater Louis Raes.

"De wellness zal bestaan uit vier privéruimtes, die mensen kunnen afhuren. We hebben al een bierwellness in Brussel. Daar zien we dat de meeste van onze klanten koppels zijn. De ene houdt van bier, de andere houdt van wellness, dus wij bieden het perfecte compromis", gaat Raes verder.