Nieuw hotel "Les Cabanes d'Ostende" combineert groen, strand en stadsleven

De eerste drie van de negen geplande houten vakantiehuisjes van"Les Cabanes d'Ostende" gaan vandaag open. Ze liggen in een groenzone in de Oostendse deelgemeente Mariakerke, niet ver van de luchthaven. Het is het eerste zogenaamde "urban landscape hotel" van Oostende. Youri Vandenberghe: "We brengen drie werelden samen. De mensen verblijven in het groen, maar toch midden in de stad en met het strand om de hoek".

In de Ardennen zijn er gelijkaardige vakantiecabins, maar die zijn soms erg basic: geen wifi, geen koelkast, niet veel warm water om te douchen en alleen maar een houtkachel als verwarming. "Les Cabanes d'Ostende" bewandelt dat pad niet. "We willen onze klanten luxe aanbieden. De cabins zijn erg comfortabel ingericht. We zijn dan ook niet goedkoper dan een klassiek hotel."