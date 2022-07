Staatssecretaris De Bleeker: Laat elektro- en multimediatoestellen repareren in plaats van onnodig te vervangen

Staatssecretaris De Bleeker: “Te veel apparaten die eigenlijk nog quasi perfect deugen, belanden vandaag op de vuilnisbelt. Dat is enorm zonde. Te vaak moet een consument dus een nieuw product kopen, terwijl het oude eigenlijk gemakkelijk te herstellen had moeten zijn. We kunnen écht niet zo verder doen. We zijn met steeds meer, onze grondstoffen worden steeds schaarser, de energie om iets te produceren wordt steeds duurder en wereldwijd transport kost alsmaar meer en neemt meer tijd in beslag. Als we én ons klimaat willen redden én betaalbare producten willen, dan moeten we bewuster omgaan met al die zaken. Dat betekent de levensduur van producten opkrikken. En dat kan alleen maar als we ook ervoor zorgen dat consumenten een echt recht op reparatie hebben.”