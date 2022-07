Burgemeester De Wever reageert op drugsoverlast in Antwerpen: "Illegale Tunesiërs proberen drugs te pushen"

In Antwerpen klagen bewoners en handelaars momenteel over drugsoverlast in de Diepestraat. "Het is niet zo dat de politie niets doet in die wijk", reageert burgemeester De Wever in "Terzake". "De cijfers spreken dat tegen. In de Diepestraat en omgeving hebben we dit jaar 1.265 pv's geschreven - heel veel voor drugs, voor illegaal verblijf - en er zijn niet minder dan 346 mensen gearresteerd."