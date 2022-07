Jafar Panahi, winnaar van Gouden Beer, is derde filmmaker die wordt opgepakt in Iran in amper één week tijd

Voor zowel Rasoulof als Panahi is het niet de eerste keer dat ze in aanvaring komen met de Iraanse autoriteiten. In 2011 werden ze beiden tot een celstraf van zes jaar veroordeeld en mochten ze 20 jaar geen films maken wegens hun "propaganda tegen de Islamitsche Republiek". Hoewel de straf van Rasoulof in beroep tot een jaar werd ingekort, mocht hij niet naar Cannes afreizen, toen zijn film "Goodbye" er in de prijzen viel. Panahi zat zijn volledige straf uit in huisarrest.

In 2020 won Rasoulof met "There Is No Evil", een film over de doodstraf en persoonlijke vrijheid onder het Iraanse regime, de hoofdprijs op het Filmfestival van Berlijn. Kort nadat hij de award in ontvangst had genomen, werd hij tot een jaar voorwaardelijke celstraf veroordeeld, opnieuw op aantijgingen van propaganda.