District Borgerhout zet deuren van districtshuis open voor wie koelte zoekt

De komende week worden er bijzonder hoge temperaturen verwacht. Dan is een koele plek geen overbodige luxe, vindt het districtsbestuur van Borgerhout. Daarom zet het op weekdagen van 11 tot 16 uur de deuren open voor wie nood heeft aan afkoeling.

"De zomers worden altijd maar warmer. Ik woon zelf op een appartement en ik merk zelf ook dat je een plek nodig hebt waar het wat koeler is, wanneer het heel erg warm wordt", zegt districtsburgemeester Marij Preneel (Groen). Volgens het district zijn heel veel huizen in Borgerhout niet voldoende geïsoleerd en zullen dus veel mensen de hitte niet buiten kunnen houden. "Gelukkig zijn er in Borgerhout ook een aantal robuuste, oude gebouwen, waar het wel lekker fris blijft binnen. Eén daarvan is het districtshuis. Daarom hebben we beslist om dat open te doen van zodra het 28 graden is."