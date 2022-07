Gestolen reliek met "bloed van Jezus", dat al sinds 12e eeuw aanbeden wordt, teruggebracht naar Nederlandse onderzoeker 

En zo is het volgens Brand ook gegaan. Vorige week wordt er op een avond rond 22.30 uur bij hem aangebeld. Voor zijn deur staat een pakket. Op straat is volgens hem niemand meer te zien. In het pakket zit de gestolen goudkleurige kist. Brand zegt dat hij zelf heeft gecontroleerd of het object echt is. "Ik heb alle boeken en beelden bekeken. Dit is niet in drie weken te vervalsen. Het is echt.”