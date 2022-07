Éindelijk weer een volwaardige editie van de Brusselse Zuidfoor: "We hebben er echt zin in"

Bronx of niet, vorig jaar klaagden buurtbewoners van de - meer welgestelde - wijken rondom de Zuidfoor over nachtlawaai. Ze voerden zelf geluidsmetingen uit en stelden vast dat de toegelaten waarden ruimschoots overschreden werden. Ook al heeft hij een rollercoaster voor kinderen, waarin wel eens geschreeuwd kan worden, toch is Bodet er gerust op. "Ik maak me daar geen zorgen over, dat gaat vooral over de echt grote attracties." In ieder geval zullen er volgens schepen Maingain wel controles uitgevoerd worden.