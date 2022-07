1 euro is 1 dollar waard, voor het eerst in 20 jaar: wat betekent de daling van onze munt voor onze economie?  

De oorzaak is niet ver te zoeken. De Europese economie heeft namelijk te lijden onder hoge inflatie (In ons land zijn producten bijna 10 procent duurder in vergelijking met vorig jaar). En er is ook de onzekerheid over het Russische gas, waar Europese economieën - zeker Duitsland - kwetsbaar voor zijn. "De recessie lijkt in Europa erger te kunnen worden dan in andere landen. Europa lijkt het zieke kindje van de wereldeconomie", stelt KBC-econoom Tom Simonts.

Op zich is de euro nu niet plots een zwakke munt geworden. Tegenover andere munten evolueert de Europese eenheidsmunt namelijk relatief stabiel. Maar de dollar staat nu wel sterker omdat de Amerikaanse economie het minder slecht doet dan de Europese, het energievraagstuk speelt veel minder aan de andere kant van de oceaan. Bovendien blijft de dollar een veilige haven voor investeerders nu het economische en geopolitieke klimaat op onweer staat, merkt econoom Hans Bevers (bank Degroof Petercam) op. "De wereldwijde investeerders verkopen euro's en kopen dollars op. Dan stijgt de dollar in waarde en daalt de euro."

En dan heb je ook nog het beleid van de centrale banken. "Je hebt een centrale bank nodig die doortastend te werk gaat om de recessie en inflatie te bestrijden. Maar de Europese Centrale Bank twijfelt om de rente op te trekken", analyseert Simonts. In de Verenigde Staten is dat anders en is de rente al forser opgetrokken, om de hoge inflatie tegen te gaan.