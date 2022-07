Geraardsbergen roept op om oude coronamaatregelen opnieuw na te volgen: "Doe wat je vroeger gedaan hebt"

Dat het coronavirus nog lang niet weg is, is duidelijk merkbaar aan de cijfers: De voorbije week raakten dagelijks net geen 7.700 mensen besmet met het coronavirus, een stijging met bijna 40 procent, per dag werden gemiddeld 143 mensen met of door het virus in het ziekenhuis opgenomen, dat is 18 procent meer dan de week ervoor. Het aantal overlijdens als gevolg van covid daalt wel met 5 procent, tot 8 per dag .