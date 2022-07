Gevangenis Brugge zoekt 20 nieuwe cipiers tegen eind deze zomer

De gevangenis van Brugge wil tegen eind deze zomer 20 nieuwe cipiers, vijf administratieve medewerkers, vier verpleegkundigen, een maatschappelijk werker en een psycholoog aanvaarden. Om het personeelstekort snel in te vullen, staat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) tijdelijk een versnelde sollicitatieprocedure toe.

De selectie zal nu rechtsreeks in de gevangenis gebeuren en niet meer via een selectiebureau. “Wij zijn heel blij met de noodmaatregel. We krijgen hierdoor de mogelijkheid om nog in het groot verlof mensen aan te werven. We hopen in september met een volledig personeelkader te kunnen werken”, vertelt de gevangenisdirecteur van Brugge, Tineke Dewaele.