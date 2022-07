Gewapende overvaller op de vlucht in Oosterzele

"Iets over 9 uur deze ochtend kregen we melding dat een man had geprobeerd de uitbaatster van een krantenwinkel te overvallen" vertelt commissaris Tim Daeze van politiezone Rhode-Schelde. "De verdachte is zonder buit gevlucht". De lokale politie is meteen een zoekactie gestart, samen met de federale politie. "Daarbij zijn zowel de helikopter als speurhonden ingezet, jammer genoeg is er nog geen spoor van de verdachte", gaat Daeze verder. De zoekactie is intussen beëindigd.