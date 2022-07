Gezinssport Vlaanderen organiseert kamp voor grootouders en kleinkinderen in Oostende: "Schept sterke band"

Deze week is er een opmerkelijk kamp in Vayamundo in Oostende. Gezinssport Vlaanderen organiseert er een grootouder- en kleinkindvakantie. Elke dag doen ze verschillende sporten en spelletjes om de band tussen grootouders en kleinkinderen nog te versterken. "De grootouders kiezen zelf hoe ze meedoen aan de activiteiten. Sommigen doen erg intensief mee, anderen supporteren liever aan de zijlijn", vertelt Jolien.

De activiteiten op het kamp variëren van een jaarlijkse zandkastelenwedstrijd en waterspelletjes tot een groot duinenspel en een avondquiz. "De kinderen en grootouders gaan altijd enorm op in de activiteiten. We merken dat ze op het einde van het kamp erg aan elkaar hangen en dat grootouders heel blij zijn dat ze een kamp kunnen doen met hun kleinkinderen", zegt Jolien.