Grootschalige reddingsoefening in Koksijde: “Testen hoe diensten met elkaar communiceren”

Met de jaarlijkse oefening wil de gouverneur van West-Vlaanderen de communicatie tussen de diensten aan land, op zee en in de lucht testen. “Eén keer per jaar testen we de communicatie van de betrokken diensten in de realiteit. Op basis van die ervaring bekijken we hoe we die regeling kunnen verfijnen of aanpassen”, vertelt gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé.