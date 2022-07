Als water een kostbaar goed wordt: grote droogte in Italiaanse Po-vlakte leidt tot tientallen waterdiefstallen

Net als in veel andere delen van Europa maakt ook Italië zich op voor een nieuwe hittegolf. In de Po-vlakte, in het noorden van het land, worden temperaturen tot 40 graden en meer verwacht. Dat is slecht nieuws, want het gebied kampt nu al met een ongeziene droogte. Water is er meer dan ooit een kostbaar goed. Zó kostbaar, dat er de voorbije dagen al tientallen boetes zijn uitgedeeld voor waterdiefstal.