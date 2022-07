Japan neemt afscheid van vermoorde oud-premier Shinzo Abe

In Tokio stonden duizenden rouwenden langs de kant van de weg met boeketten bloemen om afscheid te nemen van oud-premier Shinzo Abe. De lijkwagen met het lichaam van de oud-premier reed langs verschillende plaatsen in de stad die belangrijk zijn geweest in zijn leven, zoals het parlement en zijn ambtswoning als premier.



Sommige Japanners langs de kant van de weg waren aan het bidden toen de wagen passeerde, anderen huilden. Japan is nog steeds in shock en diepe rouw door de moord op de oud-president. De weduwe van de voormalige premier zat vooraan in de lijkwagen.