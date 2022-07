Kampplaats De Warande in Heule komende 5 jaar volgeboekt in juli

In het jeugdverblijf De Warande in Heule staan 130 bedden en sinds vorig jaar is de kampplaats erg populair. Zo merken ze dat de reserveringen van de kampplaats veel sneller gaan en ook steeds vroeger op voorhand gebeuren. De overstromingen van vorig jaar in de Ardennen zouden hier voor iets tussen zitten volgens Hein Wittouck. "De overstromingen hebben ervoor gezorgd dat de beschikbare kampplaatsen in Wallonië lager liggen dan vorig jaar", vertelt hij.

Toch is dat volgens Wittouck niet de enige reden. "Door de coronacrisis moesten sommige uitbaters van kampplaatsen er noodgedwongen mee stoppen. Het aanbod is dus kleiner. Het binnenland is ook steeds meer in trek en jeugdbewegingen worden groter", zegt hij.



Door het lagere aanbod willen meer jeugdbewegingen zeker zijn van hun kampplek en boeken ze die al een lange tijd op voorhand. Zo is de maand juli in de Warande al tot 2028 helemaal volzet. Om op de hogere vraag in te spelen, komt er in 2024 een nieuwbouw in De Warande. Er komen 20 slaapplaatsen bij waardoor ze jeugdbewegingen 150 bedden kunnen aanbieden.