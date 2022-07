Kroatische kuna maakt op 1 januari 2023 plaats voor de euro 

"Dit zal de Kroatische economie sterker maken en voordelen opleveren voor de Kroatische burgers, het bedrijfsleven en de samenleving", zegt Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. "De invoering van de euro door Kroatië zal ook de euro versterken. Twintig jaar na de invoering van de eerste bankbiljetten is de euro uitgegroeid tot één van de sterkste munten ter wereld, waardoor de bestaansmiddelen van miljoenen burgers in de hele Unie zijn verbeterd. De euro is een symbool van Europese kracht en eenheid. Gefeliciteerd, Kroatië!”