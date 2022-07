Leuven krijgt na ruim 10 jaar weer een nachtclub: "Jongeren hebben ook 's nachts nood aan fysieke plekken"

De nieuwe nachtclub komt aan de Stelplaats in Leuven. De plannen werden afgelopen weekend voorgesteld. Leuven startte via haar jongerenwerking MIJNLEUVEN in 2019 het jongerenproject “Nachtplan” met als doel op zoek gaan naar een locatie voor een nieuwe nachtclub. Want ook ’s nachts hebben jongeren nood aan fysieke plekken in de stad.