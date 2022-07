Lichamen man en vrouw gevonden in Kinrooi, politie op zoek naar dader

De politie heeft iets voor 9 uur een oproep gekregen. De lokale politie is ter plaatse gekomen en heeft de lichamen van de man en de vrouw gevonden, beiden zijn met geweld om het leven gekomen.

Het gerechtelijk lab is aangekomen om de plaats te onderzoeken, ook een 3D-camera is opgesteld om alle sporen vast te leggen. De politie doet ook een buurtonderzoek. Een mogelijke dader is nog niet gevonden.