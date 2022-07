55-jarige man uit Oostkamp geïnterneerd na doodsbedreigingen aan Steven Van Gucht en Conner Rousseau

Tijdens de coronacrisis hebben Steven van Gucht, Conner Rousseau en enkele onbekende mensen dreigbrieven via mail ontvangen. In totaal kwamen er vorige zomer vijf klachten binnen in het Brugse gerecht tegen de man. De man verstuurde de berichten met een onbekend mailadres, maar de speurders konden hem vorig jaar toch identificeren. Hij werd in februari opgepakt en naar de gevangenis gebracht.

Na een grondig onderzoek besliste een gerechtspsychiater dat de man ontoerekeningsvatbaar is. Hij heeft een bipolaire stoornis. Omdat hij zijn medicijnen niet meer innam, kreeg hij psychoses. Omwille van deze redenen besliste de Brugse rechtbank hem in een instelling te plaatsen.