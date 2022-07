Het verhaal van Britse topatleet én slachtoffer mensensmokkel Mo Farah is lang geen uitzondering

Mensenhandel is de uitbuiting van mensen om er geld mee te verdienen. Het is een vorm van moderne slavernij. De uitbuiting kan seksueel zijn – in de prostitutie bijvoorbeeld – of economisch: in de bouwsector, in de horeca of als huishoudhulp.

Mensensmokkel is mensen helpen om illegaal een grens over te steken, met als doel zelf winst te maken. Zowel mensenhandel als mensensmokkel zijn strafbaar in België.