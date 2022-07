Molenvijver in Zottegem droogt uit: stad laat vijver preventief leegvissen

De stad Zottegem laat de Molenvijver volledig leegvissen. Door de droogte staat er niet genoeg water in de vijver, doordoor kunnen de vissen sterven. "We zijn te rade gegaan bij het Agentschap Natuur en Bos", zegt schepen van Milieu Leen Goossens (CD&V), "volgens een visserijbioloog konden we het leven van de vissen enkel garanderen door hem volledig leeg te vissen." Een hobbyvisser zal nu alle vis eruit halen, en uitzetten in een andere vijver.