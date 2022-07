Mysteries ontrafeld: Hoe komt het dat Radio2 cruciaal was voor de ontdekking van Jacques Brel?

Cabus komt ook op de proppen met een oud krantenartikel uit de jaren 80. Het gaat om een zondagseditie, van welke krant is onduidelijk, waarin een groot artikel staat over "25 jaar Radio Limburg". In dat artikel vertelt Jef Claessen uit eerste hand over Jacques Brel die bij hen op de redactie kwam aankloppen.

"Radio Hasselt (Omroep Limburg, nvdr.) heeft ook naam verworven als talentenjager”, vertelt Claessen in dat krantenartikel. “Omdat wij hier op een uithoek zitten, hebben de andere zenders altijd een beentje voor. Wij zijn dan noodgedwongen ter plaatse en over de grens moeten gaan zoeken, of aanvaarden wat elders geweigerd werd. En dat laatste is een beetje de geschiedenis van Jacques Brel. Het was in december 1952 (…), toen hij hier plots kwam binnenvallen. Klein, tenger, bedeesd met onder de arm een proefbandje, met daarop een twintigtal liedjes.”

“De week ervoor was Brel met glans gebuisd in een auditieproef van het N.I.R (de nationale omroep, later opgesplitst in de voorlopers van VRT en RTBF, nvdr.) te Brussel. Niettemin vonden we het goed. Er stak iets in die jongen."

Verder heeft de krant het over een live radiodebuut voor de micro op 28 mei 1953, waar hij in het programma “Hier brandt de lamp” de liedjes “Le feu du Rio" en “Le Diable” zong.