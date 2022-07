Mysteries ontrafeld: hoe de Europese beker van KV Mechelen in de vuilnisbak belandde

"Myriam had de beker meegenomen om hem te beschermen, zei ze me. Je moet weten dat er in die dagen heel veel zaken van KV Mechelen verdwenen, verkocht of weggeven aan antiquairs. Maar ik kon die Supercup niet aannemen, stel dat ze mij zouden verdenken. Ik heb al zoveel clubmateriaal, dus ik vertelde Myriam dat ze de beker zelf aan de club of aan de voorzitter moest teruggeven", aldus Jaspers.

"Een maand later zag ik Myriam opnieuw en ik vroeg haar of ze het geregeld had. Waarop ze me antwoordde: nee jong, ik heb de Supercup in een vuilniszak gestoken en meegegeven aan de vuilniskar, weg is weg. Ik schrok me een hoedje maar Myriam kennende, ze was soms opvliegend, geloof ik wel dat ze dat gedaan heeft. Daarna hebben we er ook nooit meer over gesproken", aldus Jaspers.