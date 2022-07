Mysteries ontrafeld: wat zit er in de oude fles die teruggevonden is onder een standbeeld in Maldegem?

Schrijver Hugo Notteboom kent de Maldegemse geschiedenis goed. "Het is onduidelijk wanneer het beeld is geplaatst en dus ook wanneer de fles er in verstopt is. Enkel de archieven van de adellijke familie kunnen uitsluitsel geven. Bestaan die nog? De boodschap in de fles is waarschijnlijk de kortste weg naar een helder antwoord." Notteboom vermoedt dat het kasteeltje gebouwd is tussen 1860-1870. "In een document over een erfenis staat dat er verfraaiingswerken zijn gebeurd in 1872, mogelijk is het park dan ook aangelegd en het beeld geplaatst", zegt Eddy Reniers.