Nederlandse politie moet eigen jongeren in toom houden in Knokke-Heist

Komende vrijdag krijgt de lokale politie van Knokke-Heist versterking van drie agenten uit Nederland. Drie collega's, waarvan twee met een paard, komen helpen om Nederlandse jongeren in toom te houden.

Vrijdag begint de zomervakantie in Nederland. En dan steken grote groepen Nederlandse jongeren de grens over om in Knokke-Heist te komen feesten. Ze hebben in het verleden al vaker voor overlast gezorgd. Als Nederlandse jongeren een landgenoot in uniform zien staan, werken ze beter mee, weet korpschef Steve Desmet: "De Nederlandse collega's kunnen de jongeren uit de anonimiteit halen. Ze kennen die jongeren omdat ze uit dezelfde regio komen waar ze wonen of school lopen. Het gaat natuurlijk makkelijker om met eigen jongeren in dialoog te gaan. De bedoeling is om korter op de bal te spelen."

De Nederlandse agenten zullen twee weken meehelpen in Knokke-Heist, daarna zou het iets rustiger moeten worden.