Nieuwe kleurenfoto James Webb-telescoop toont "diepste beeld van universum": "Historische dag"

Ons beeld van het universum is weer net iets groter geworden dankzij de nieuwe James Webb-ruimtetelescoop. Een foto in kleur laat duizenden sterrenstelsels zien waarmee je volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA 13 miljard jaar terug in de tijd kan kijken. Het is het verste dat de mens ooit heeft kunnen kijken zowel in tijd als in afstand.