Zoo Planckendael verwelkomt vandaag twee nieuwe orang-oetans

Vanavond arriveren twee vrouwelijke orang-oetans in de zoo van Planckendael. Ze komen uit de dierentuin van Stuttgart. Het is de bedoeling dat ze bij het gezinnetje orang-oetans worden gezet die al in hun nieuwe binnen- en buitenverblijf zitten. Vrijdag arriveert er dan nog een mannetje uit de zoo van Bratislava.