Rol van Pascal Smet bij Brussels Uber-verhaal in vraag gesteld, PS en Ecolo vragen onderzoekscommissie

Voormalig Brussels minister van Mobiliteit, Pascal Smet (one.brussels-Vooruit), verdedigt de manier waarop hij is omgegaan met lobbyist bij taxi-app Uber Mark MacGann. Dat schrijft De Tijd. MacGann is een van de klokkenluiders die achter de onthullingen zit over Uber. Smet was al in 2015, toen hij het Brussels taxiplan lanceerde om Uber te legaliseren, goed bevriend met MacGann. Dat roept zowel bij de Brusselse taxifederatie als bij de PS en Ecolo vragen op.