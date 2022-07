Regeringstop buigt zich andermaal over de pensioenhervorming

De grote vraag is: hoeveel jaar moet je hebben gewerkt om toegang te krijgen tot het minimumpensioen. Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) vond 10 jaar voldoende, maar vooral de liberalen vinden dat dat 20 jaar moet zijn na een carrière van 45 jaar. Of werkloosheid, zwangerschapsverlof en tijdskrediet meetellen, moet ook nog worden uitgeklaard.

Over de pensioenbonus zijn de ministers het wel eens. Dat extraatje voor wie pensioengerechtigd is maar nog wat langer blijft werken bestond vroeger, maar is afgeschaft door de regering-Michel omdat mensen niet langer bleven werken. Nu zou dat langer werken tot 3 jaar worden beperkt: wie op 62 kan stoppen maar doorwerkt tot zijn 65e zou er 500 euro per jaar bij krijgen, bovenop een iets hoger pensioen.

Ook het deeltijds pensioen ligt op tafel, maar naar verluidt maakt dat voorstel weinig kans wegens te duur.

Of de topministers er vanavond uit raken, is niet duidelijk. Premier Alexander De Croo wil landen vóór 21 juli.