Reisbeurs voor mensen met beperking in revalidatiecentrum in Geel: "Veel meer mogelijk dan ze soms beseffen"

Er is ook voor ieder wat wils, volgens Flament. "Het gaat over klassieke reizen die gezinnen of koppels kunnen boeken, zodat mensen met een beperking met hun familie of partner op reis kunnen. Maar er is ook een vzw die mensen in contact brengt met vrijwilligers, die als een soort begeleider mee op reis gaan. En er zijn ook avontuurlijke reizen. Er is dus een heel breed aanbod, dat we aan de mensen willen tonen."

Het gaat zowel om reizen in het binnen- als in het buitenland. "Waar je ook naartoe wil", gaat Flament voort. "Dat willen we net duidelijk maken. Dat iedereen nog altijd min of meer dezelfde reizen kan doen, maar aangepast aan de nieuwe fysieke of mentale situatie."

Iedereen is welkom van 9 tot 16 uur in de revalidatietuin achter het revalidatiecentrum. Dat ligt naast het ziekenhuis, in de J.-B. Stessensstraat in Geel.