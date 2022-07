Oekraïens tegenoffensief in Cherson begonnen: wapendepot volgens Oekraïne, burgerdoelwitten, zegt Rusland 

Ook op andere plaatsen in Oekraïne gaan de gevechten onverminderd verder. De Oekraïense autoriteiten melden onder meer dat een Russische raket twee medische voorzieningen en woongebouwen heeft getroffen in de zuidelijke stad Mykolaiv. Ook in Lviv helemaal in het westen van het land en in Donetsk in het oosten boeken de Russen vooruitgang.